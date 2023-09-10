«Ростов» арендует защитника «Зенита-2» Илью Кирша до конца нынешнего сезона.

Данную информацию сообщает «Чемпионат».

Контракт 18-летнего футболиста с командой с берегов Невы рассчитан до конца нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его в 150 тысяч евро.

В текущем сезоне Лиги 2 дивизиона Б Группы 2 Кирш принял участие в пяти играх, но не смог отметиться результативными действиями.

Стоит отметить, что защитник сыграл за основную команду «Зенита» в товарищеском матче против иранского «Сепахана» (4:1), который состоялся в минувший четверг, 7 сентября.