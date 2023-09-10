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В «Балтике» не стали комментировать информацию об интересе к Бистровичу

10 Сентября 2023 • 19:12 Комментировать

Гендиректор «Балтики» Кирилл Волжёнкин не стал комментировать информацию об интересе к полузащитнику московского ЦСКА Кристияну Бистровичу.

«Пока я не хотел бы комментировать эту информацию.

Последние дни трансферного окна, мы ведем переговоры с рядом игроков, давайте дождемся официальной информации»,- заявил Волжёнкин в разговоре с «Чемпионатом». 

Контракт 25-летнего футболиста со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 2,5 миллиона евро. 

В текущем сезоне Бистрович не появлялся на поле, так как продолжает восстанавливаться после травмы. 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Балтика Кристиян Бистрович Кирилл Волженкин
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