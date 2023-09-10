В «Балтике» не стали комментировать информацию об интересе к Бистровичу

Гендиректор «Балтики» Кирилл Волжёнкин не стал комментировать информацию об интересе к полузащитнику московского ЦСКА Кристияну Бистровичу.

«Пока я не хотел бы комментировать эту информацию.

Последние дни трансферного окна, мы ведем переговоры с рядом игроков, давайте дождемся официальной информации»,- заявил Волжёнкин в разговоре с «Чемпионатом».

Контракт 25-летнего футболиста со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 2,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Бистрович не появлялся на поле, так как продолжает восстанавливаться после травмы.