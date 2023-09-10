Бывший игрок «Спартака» Роман Шишкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился воспоминаниями об Илье Цымбаларе.

- Вы поучаствовали в матче памяти Ильи Цымбаларя. Какие у вас воспоминания о нем?

- Я смотрел его игры по телевизору, и когда приехал в «Спартак» в 15 лет, он принял наш возраст и тренировал нас примерно год. При нем я попал в дубль и делал там первые шаги. Он был для нас легендой. Мы много чему от него учились. Цымбаларь не просто нас тренировал, а с нами тренировался. Мы жили тогда в общежитии. Он к нам приезжал с женой, много уделял нам внимания, общался, воспитывал. Сегодня поколение поменялось. Тогда все было построже. Мы много взяли от Цымбаларя. Может не все, конечно, но у кого была голова, эти ребята заиграли.

- Каким он был тренером?

- Требовательным. Даже будучи в дубле, мы понимали уровень мотивации в «Спартаке». В раздевалке смотрели на него с открытым ртом, когда он что-то говорил. Очень жаль, что он только начал тренерскую карьеру и так рано нас покинул.

- Как думаете, у Цымбаларя был потенциал стать великим тренером уровня Олега Романцева, например?

- Почему нет? Он начинал свои первые шаги с низов, со Второй лиги, с детей. Набирался опыта. Старался. Но судьба так распорядилась. Возможно, у него получилось бы, потому что когда он был футболистом, многое брал от Олега Ивановича и в целом от чемпионского тренерского штаба.

Елена Григорьевская