Полузащитник ЦСКА Зделар поделился ожиданиями от финала US Open между Джоковичем и Медведевым

Полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар поделился ожиданиями от финала Открытого чемпионата США по теннису (US Open), в котором встретятся серб Новак Джокович и россиянин Даниил Медведев.

Игрок отметил, что рад видеть обоих теннисистов в финале, но он дал понять, что является большим поклонником своего соотечественника и надеется, что он выиграет ещё один «Шлем».

«Можно ли назвать Джоковича и Медведева двумя лучшими теннисистами мира на сегодняшний день? Простите, но я не могу ни с кем сравнивать Новака», - приводит слова Зделара RT.

Финал US Open начнётся в 23:00 по московскому времени.