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​В «Оренбурге» работают над трансферами

10 Сентября 2023 • 18:54 Комментировать
Локомотив Москва
...
Оренбург
17.09 19:00

До закрытия летнего трансферного окна в России «Оренбург» ещё может провернуть одну или несколько сделок. Об этом сообщил Дмитрий Андреев, который работает в клубе на должности спортивного директора.

«Если получится, то ещё будут трансферы. Работа над ними ведётся. Время ещё есть. Посмотрим, что выйдет», - цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».

Как известно, летний период регистрации футболистов в России заканчивается 14 сентября.

«Оренбург» в семи стартовых турах Премьер-лиги смог набрать пять очков. Команда на текущий момент занимает 14-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Дмитрий Андреев трансферы футбола - лето 2023
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