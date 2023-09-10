«Гремио» сделает всё возможное, чтобы полузащитник Бителло продолжил карьеру в московском «Динамо», об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Фабио Алейшу.

По данным источника, бразильскому клубу очень нужны деньги, так как он не продал ни одного игрока в это трансферное окно, а решение о трансфере может быть принято уже завтра, 11 сентября.

Ранее СМИ сообщали, что столичный клуб готов заплатить за 23-летнего футболиста десять миллионов евро, хотя портал Transfermarkt оценивает его в семь миллионов.

Напомним, что трансферное окно в России закрывается 14 сентября.