Самедов: «Интрига в этом сезоне РПЛ есть»

Бывший футболист столичных «Спартака» и «Локомотива» Александр Самедов высказался о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Интрига в этом сезоне РПЛ есть. Посмотрим, чем всё закончится. Но интрига действительно есть. Пока что», - приводит слова Самедова «Чемпионат».

Напомним, что после семи проведенных туров РПЛ в лидерах находится «Краснодар», который имеет в своём активе 17 набранных очков, а тройка преследователей, которая состоит из «Динамо», «Крыльев Советов» и питерского «Зенита», отстаёт на три очка.

«Спартак» же занимает девятое место в турнирной таблице.