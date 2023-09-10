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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Самедов: «Интрига в этом сезоне РПЛ есть»

10 Сентября 2023 • 18:08 Комментировать

Бывший футболист столичных «Спартака» и «Локомотива» Александр Самедов высказался о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Интрига в этом сезоне РПЛ есть. Посмотрим, чем всё закончится. Но интрига действительно есть. Пока что», - приводит слова Самедова «Чемпионат».

Напомним, что после семи проведенных туров РПЛ в лидерах находится «Краснодар», который имеет в своём активе 17 набранных очков, а тройка преследователей, которая состоит из «Динамо», «Крыльев Советов» и питерского «Зенита», отстаёт на три очка.

«Спартак» же занимает девятое место в турнирной таблице. 

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Самедов
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