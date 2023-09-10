Агент Чистякова высказался о будущем защитника в «Зените»

Агент защитника питерского «Зенита» Дмитрия Чистякова Андрей Талаев высказался о будущем своего клиента в клубе и о его состоянии после перенесённой травмы.

Агент отметил, что игрок точно останется в команде с берегов Невы и дал понять, что на него никто не выходил из «Локомотива», хотя были определённые слухи.

«Прямо совсем не могу сказать, что проблем (со здоровьем) нет. Но раз его выпустили на 20 минут в товарищеской игре, значит, уже намного лучше», - приводит слова Талаева «РБ Спорт».

Напомним, что контракт 25-летнего футболиста с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года.