​Шунин: «Если Захарян захочет вернуться в «Динамо», мы его точно примем обратно»

Страж ворот «Динамо» Антон Шунин сообщил о том, что команда готова принять обратно полузащитника Арсена Захаряна.

Напомним, что в летнее трансферное окно 20-летний Захарян перебрался из «Динамо» в «Реал Сосьедад». Полузащитник уже поучаствовал в двух матчах чемпионата Испании.

«Я считаю, что Захарян действительно классный футболист, он молодой, талантливый, он покажет свой уровень, но, если захочет вернуться, мы его точно примем обратно», - цитирует Шунина ТАСС.

Напомним, что на уходящей неделе Арсен Захарян пропустил ряд тренировок «Реал Сосьедада» из-за болезни. Вернуться к работе с командой российский полузащитник может в понедельник.