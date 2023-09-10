Тарханов поделился мнением о полузащитниках «Краснодара»

Российский специалист Александр Тарханов оценил тройку полузащитников «Краснодара» Александр Черников - Никита Кривцов - Эдуард Сперцян.

Специалист считает это трио одним из сильнейших в РПЛ на данный момент, ведь игроки хорошо понимают друг друга и приносят результат своей команде.

«У каждого из них есть качество. В центре поля «Краснодар» здорово играет именно благодаря им. Ивич хорошо нашел роли для каждого», - приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Напомним, что «Краснодар» после семи туров РПЛ занимает первое место в турнирной таблице, опережая ближайших преследователей на три балла.