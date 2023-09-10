​«Смотреть больно»: Ловчев раскритиковал «Спартак»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев недоволен игрой команды в оборонительной линии. Он считает, что с такой защитой команде нельзя рассчитывать на победы.

«В обороне смотреть на «Спартак» больно, такая оборона не приносит победы. Но в клубе ничего не меняется в этом направлении. Есть большие вопросы к людям, которые занимаются подбором игроков», - цитирует Ловчева Sport24.

Ловчев задаётся вопросом, кто в клубе принимал решения по трате денег на таких футболистов, как Дуарте, Маслов, Чернов и Рассказов. Ветеран «красно-белых» считает, что эти игроки не могут тянуть «Спартак», а те, кто их подписывал, не разбираются в футболе.

На текущий момент «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.