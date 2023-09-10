Оганесян: В «Оренбурге» скучают по Личке

Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян высказался об уходе главного тренера Марцела Лички в московское «Динамо».

«По Личке мы скучаем с человеческой точки зрения. Но с тренерской мы рады, что он перешёл в «Динамо». Для него это новый шаг», - приводит слова Оганесяна «Чемпионат».

Напомним, что чешсикй специалист ушёл в столичный клуб после трех лет (2020-2023) работы в уральской команде, которую он смог вывести в Российскую премьер-лигу, а в прошлом сезона привёл её к седьмому месту.

После семи туров РПЛ «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 14 набранных очков.