​«Урал» обыграл «Крылья Советов»

«Урал» и «Крылья Советов» заполнили сентябрьскую паузу на матчи национальных сборных товарищеским матчем. Екатеринбургская команда отпраздновала победу со счётом 3:1.

Если посмотреть на турнирную таблицу Премьер-лиги, то «Урал» после семи туров занимает пятое место с 13 очками в активе. «Крылья Советов», в свою очередь, располагаются на третьей строчке с 14 баллами в кармане.

Матчи следующего, восьмого тура чемпионата России, пройдут 15, 16 и 17 сентября.

«Урал» - «Крылья Советов» 3:1 (2:0)

Авторы голов: Каштанов, автогол, Дмитриев - Асайдулин.