Милонов: Промесу можно дать российский паспорт

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов высказался о возможном получении форвардом московского «Спартака» Квинси Промесом российского гражданства.

Политический деятель считает, что футболисту из Нидерландов надо дать шанс, ведь надо понимать, что все известные события проходили с ним на его родине, а там другие стандарты, а здесь спартаковец может стать «нормальным парнем».

«Думаю, надо давать (прим. - российский паспорт). Мы же помним, что паспорта у нас как выдаются, так и забираются за совершение преступлений. Поэтому можно дать», - приводит слова Милонова «РБ Спорт».