Бывший футболист ЦСКА Юрис Лайзанс в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» порассуждал о чемпионской гонке в РПЛ.

-Кто сможет побороться в этом сезоне с «Зенитом» за золото?

- Посмотрим. До зимы команды доиграют, как раз пройдет уже больше половины чемпионата, и, глядя, на таблицу, это станет понятнее.

- Вы ожидаете смену чемпиона, или вряд ли такое случится в текущем сезоне?

- Если бы я был футболистом, то ждал бы. Все в руках игроков, пожалуйста, выходите, обыгрывайте «Зенит».

- Состав у «Зенита» подравнялся с другими клубами, или он по-прежнему самый сильный?

- У питерцев сбалансированный состав, и первую скрипку играют одни и те же ребята - легионеры. Я не могу сказать, что ни у кого нет шансов с ними бороться и обыгрывать его. Все реально. Все преследователи, которые ставят перед собой задачу чемпионства, могут даже не выигрывать в личной встрече, но если в остальных матчах будут победы, то эта команда обгонит питерцев.

- Изидор, недавно перешедший в команду Семака, усилит «Зенит», как думаете? Это вообще игрок уровня команды Семака?

- Вы же видели статистику этого футболиста? Она поразительная. Считаю, что это отличный игрок, который все уже доказал. Человек за короткий период назабивал голов. Причем в последнее время, выходя на замену, что сделать вдвойне-втройне сложнее. И много голов у него становились решающими.

- Однако в Европу Изидора не взяли.

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- Значит, в «Зените» заплатили больше денег. Думаю, что он выбирал варианты сам, и они у него были. Его же «Зенит» в аренду вязал, а не купил.

- Это аренда с обязательным выкупом.

- Думаю, что для условного «Меца» аренда плюс выкуп – это серьезные деньги. Плюс пришлось бы платить хорошую зарплату. В нынешних условиях французский клуб не потянул Изидора. И потом, «Мец», о котором ходили слухи, постоянно балансирует между первым и вторым дивизионом, а «Зенит» - это совсем другие условия и цифры контракта.

Елена Григорьевская