Бывший футболист ЦСКА Юрис Лайзанс в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился воспоминаниями об Илье Цымбаларе.

- Каким вам запомнился легендарный спартаковский полузащитник Илья Цымбаларь?

- Я матча три против него сыграл. Он тогда уже выступал за «Анжи». Тем не менее, в одном матче даже гол забил в ворота ЦСКА. Что говорить, это был классный футболист.

- Лично с ним не были знакомы?

- Нет. У нас была разница в возрасте. А так, еще до переезда в Россию я следил за тем «Спартаком». Его матчи транслировались, и результаты команда показывала классные, а Илья там был одним из лучших футболистов.

- Лично для вас Цымбаларь был легендой?

- Думаю, что он мог бы сделать намного больше, имея такой талант.

- Что имеете в виду?

- Мог бы поиграть за границей. Да и в «Спартаке» мог бы добиться большего. Многие разъехались, ушли, а он остался в команде. Но потом быстро исчез из «Спартака». Перешел в «Локомотив», потом в «Анжи». Жалко, потому что это необычайный талант.

Елена Григорьевская