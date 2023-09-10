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Врач сборной России оценил состояние Караваева и Тюкавина

10 Сентября 2023 • 16:42 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Крылья Советов
16.09 14:00

Врач сборной России Михаил Вартапетов рассказал о состоянии защитника питерского «Зенита» Вячеслава Караваева и форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина, которые были вызваны на сборы национальной команды, но потом покинули их из-за повреждений.

Врач считает, что оба футболиста смогут помочь своим командам в ближайшем туре Российской премьер-лиги.

«Все сомнения, которые есть, мы решаем в пользу того, чтобы отправить игроков в расположение команды, чтобы они могли как можно скорее подготовиться к матчам», - приводит слова Вартапетова Sport24

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Михаил Вартапетов Вячеслав Караваев Константин Тюкавин
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