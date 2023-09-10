Агент Ловата не верит в переход защитника в ЦСКА

Агент защитника братиславского «Слована» Лукаса Ловата Эдуардо Корначини не верит в переход своего клиента в московский ЦСКА, об этом он сообщил журналисту Фабио Алейшу.

«Я знаю, что об этом говорят в России, но нет ничего официального. Ничего нового», - приводит слова агента Алейшу в своём телеграм-канале.

Контракт 26-летнего бразильца с клубом из Словакии рассчитан до конца нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро.

В текущем сезоне Ловат принял участие в девяти играх во всех турнирах, в которых отметила тремя результативными передачами партнёрам по команде.