Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Гремио» приняло предложение «Динамо» по трансферу Бителло слухи

10 Сентября 2023 • 16:22 Комментировать

«Гремио» приняло предложение московского «Динамо» по трансферу полузащитника Бителло в размере десяти миллионов евро, об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Фабио Алейшу.

По данным источника, теперь всё зависит от игрока, который на данный момент находится в расположении олимпийской сборной Бразилии.

Контракт Бителло с «Гремио» рассчитан до 31 декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в семь миллионов евро.

В текущем сезоне 23-летний футболист принял участие в 42 играх во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами партнёрам по команде. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Гремио Динамо Москва Бителло
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Сентября
16:58 · Россия. Премьер-лига
​«Урал» обыграл «Крылья Советов»
16:58 · Россия. Премьер-лига
Милонов: Промесу можно дать российский паспорт
16:42 · Россия. Премьер-лига
Врач сборной России оценил состояние Караваева и Тюкавина
16:36 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: «Ещё один атакующий игрок «Спартаку» бы не помешал»
16:35 · Россия. Премьер-лига
Агент Ловата не верит в переход защитника в ЦСКА
16:22 · Россия. Премьер-лига
«Гремио» приняло предложение «Динамо» по трансферу Бителло слухи
16:19 · Россия. Премьер-лига
Маминов: «Думаю, Файзуллаев меня удивит»
16:05 · Россия. Премьер-лига
Агент Боселли прокомментировал переход форварда в «Пари НН»
15:38 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «У «Спартака» хорошие центральные нападающие — Соболев и Мелёшин, этого достаточно»
15:29 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» вряд ли подпишет кого-то ещё – журналист
15:26 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Енисей» упустил победу над «Родиной»
15:17 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» купит африканца и отправит в клуб РПЛ 1
15:01 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «Локомотив» как минимум должен быть в тройке»
14:58 · Россия. Премьер-лига
​Воробьёв будет готов сыграть с «Локомотивом»
14:50 · Россия. Премьер-лига
​Экс-игрок ЦСКА рассказал, чем уникален Гинер
Все новости
Рекомендуем