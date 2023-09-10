«Гремио» приняло предложение московского «Динамо» по трансферу полузащитника Бителло в размере десяти миллионов евро, об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Фабио Алейшу.

По данным источника, теперь всё зависит от игрока, который на данный момент находится в расположении олимпийской сборной Бразилии.

Контракт Бителло с «Гремио» рассчитан до 31 декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в семь миллионов евро.

В текущем сезоне 23-летний футболист принял участие в 42 играх во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами партнёрам по команде.