Маминов: «Думаю, Файзуллаев меня удивит»

Бывший игрок «Локомотива» и сборной Узбекистана Владимир Маминов высказался о переходе нападающего Аббосбека Файзуллаева из «Пахтакора» в ЦСКА.

Напомним, 19-летний Файзуллаев перешёл в московский клуб в начале августа нынешнего года. Сумма трансфера составила 500 тысяч евро.

«Пока не очень хорошо знаю этого игрока, но, думаю, он меня удивит. Уверен, в ЦСКА работают опытные селекционеры, которые взяли его за определённые качества — он быстрый, техничный и умный игрок», — цитирует Маминова «Матч ТВ».

В составе ЦСКА Файзуллаев успел провести три игры, не отметившись в них результативными действиями.

После семи туров РПЛ ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 11 набранных очков.