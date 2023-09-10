Агент Боселли прокомментировал переход форварда в «Пари НН»

Агент уругвайского нападающего Хуана Боселли Пабло Боселли высказался о переходе своего сына в «Пари НН».

Агент отметил, что РПЛ является отличной лмгой, а нижегородский клуб очень хорошо организован и стремится развиваться.

«Мы считаем, что страхи никуда не ведут, поэтому совершено ничего не боялись. Надеемся, что конфликт закончится как можно скорее и все вернется в нормальное русло», - приводит слова Боселли Sport24.

23-летний уругваец заключил контракт до лета 2026 года. Сумма трансфера из португальского «Жил Весенте» составила 200 тысяч евро.