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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Зенит» купит африканца и отправит в клуб РПЛ

10 Сентября 2023 • 15:17 Комментировать (1)

Защитник Алаа Грам близок к переходу в «Зенит». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», чемпионы России в ближайшее время могут оформить сделку с тунисским клубом «Сфаксьен».

За трансфер 22-летнего Грама «Зенит» заплатит 800 тысяч евро. Тунисец подпишет в Санкт-Петербурге контракт на четыре сезона, после чего отправится в аренду в воронежский «Факел». В соглашении между клубами РПЛ опция выкупа прописана не будет. 

«Зенит» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на три зачётных балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Факел Сфаксьен трансферы футбола - лето 2023 Алаа Грам
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Комментарии (1)
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ингерман
10 Сентября 2023 в 16:36
ай сам ты афреканец.. для цз возраст 22 - может што и вырастит.. а рост - 190 - очень харашо.. поглядим-с в факиле.. .. кхе..
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