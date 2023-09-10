​«Зенит» купит африканца и отправит в клуб РПЛ

Защитник Алаа Грам близок к переходу в «Зенит». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», чемпионы России в ближайшее время могут оформить сделку с тунисским клубом «Сфаксьен».

За трансфер 22-летнего Грама «Зенит» заплатит 800 тысяч евро. Тунисец подпишет в Санкт-Петербурге контракт на четыре сезона, после чего отправится в аренду в воронежский «Факел». В соглашении между клубами РПЛ опция выкупа прописана не будет.

«Зенит» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на три зачётных балла.