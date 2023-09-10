Сенников: «Локомотив» как минимум должен быть в тройке»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о результатах «железнодорожников» на старте текущего сезона РПЛ.

Напомним, в семи турах чемпионата России «Локомотив» набрал 12 баллов и сейчас занимает шестое место в турнирной таблице. По мнению Сенникова, текущий результат «железнодорожников» можно считать приемлемым, так как команда потерпела всего одно поражение.

«Если говорить о наборе очков, то считаю, что у «Локомотива» на старте сезона нормальный результат. Относительно игры были вопросы, был всё же какой-то провал у «Локомотива». Но это старт чемпионата — всегда бывает тяжело, когда все команды в идеальном состоянии», — цитирует Сенникова Betonmobile.ru.

Также эксперт выразил мнение, что по итогам сезона «Локомотив» должен оказаться как минимум в тройке призёров.

Свой ближайший матч «железнодорожники» проведут 17 сентября против «Оренбурга». Начало — в 19:00 по московскому времени.