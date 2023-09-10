​Воробьёв будет готов сыграть с «Локомотивом»

Дмитрий Андреев, который занимает должность спортивного директора «Оренбурга», рассказал о состоянии нападающего Дмитрий Воробьёва.

«У Воробьёва положительная динамика. Перед паузой он уже был в заявке на игру, но не было необходимости рисковать. К матчу с «Локомотивом» он будет готов», - цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».

Матч восьмого тура Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Оренбургом» пройдёт в воскресенье, 17 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Отметим, что «Оренбург» сейчас занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.