Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Воробьёв будет готов сыграть с «Локомотивом»

10 Сентября 2023 • 14:58 Комментировать
Локомотив Москва
...
Оренбург
17.09 19:00

Дмитрий Андреев, который занимает должность спортивного директора «Оренбурга», рассказал о состоянии нападающего Дмитрий Воробьёва.

«У Воробьёва положительная динамика. Перед паузой он уже был в заявке на игру, но не было необходимости рисковать. К матчу с «Локомотивом» он будет готов», - цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».

Матч восьмого тура Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Оренбургом» пройдёт в воскресенье, 17 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Отметим, что «Оренбург» сейчас занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Дмитрий Воробьёв Дмитрий Андреев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА ОРЕНБУРГ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Сентября
15:17 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» купит африканца и отправит в клуб РПЛ
15:01 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «Локомотив» как минимум должен быть в тройке»
14:58 · Россия. Премьер-лига
​Воробьёв будет готов сыграть с «Локомотивом»
14:50 · Россия. Премьер-лига
​Экс-игрок ЦСКА рассказал, чем уникален Гинер
14:43 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Щенников без клуба не останется»
14:30 · Россия. Премьер-лига
​Аленичев дал совет журналистам, говоря об инциденте с Дзюбой
14:30 · Россия. Премьер-лига
Агент Михайлова: «Вариант «Зенит» — «Оренбург» появился давно, мы ведёт активные переговоры»
14:21 · Россия. Премьер-лига
​Аленичев оценил перспективы Дзюбы
14:14 · Россия. Премьер-лига
Бывший вратарь «Арсенала» Шамов находится на просмотре в «Рубине»
14:01 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Промес хочет получить российское гражданство? Пусть получает»
13:55 · Россия. Премьер-лига
​В «Зените» объяснили нашумевшее фото Вендела
13:52 · Россия. Премьер-лига
Ширко — о «Спартаке»: «В последние годы нет стабильности и ощущения надёжности»
13:46 · Россия. Премьер-лига
Тарпищев: «Смена тренера не принесёт ничего хорошего «Спартаку»
13:45 · Россия. Премьер-лига
Жирков: «Черчесов – специалист международного уровня» 1
13:38 · Россия. Премьер-лига
​Агент Гайча отреагировал на слухи об интересе турецкого клуба
Все новости
Рекомендуем