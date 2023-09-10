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​Экс-игрок ЦСКА рассказал, чем уникален Гинер

10 Сентября 2023 • 14:50 Комментировать

Бывший футболист ЦСКА Юрис Лайзанс ответил на вопрос, чем уникален президент московского клуба Евгений Гинер.

«Умением подбора кадров. Насколько знаю, многие люди, которых приглашал Гинер, до сих пор работают в клубе. И это замечательно - они знают законы и порядки, какие задачи ставятся в клубе. А самое главное - знают, как надо работать, чтобы достичь результатов», - цитирует Лайзанса Sport24.

Юрис Лайзанс представлял ЦСКА в 2001-2005 годах.

На текущий момент, после семи туров нового чемпионата, ЦСКА располагается на седьмой позиции в турнирной таблице. Команда Владимира Федотова смогла раздобыть 11 зачётных баллов. Ближайший матч Премьер-лиги «армейцы» проведут в субботу, 16 сентября, - против «Крыльев Советов» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Евгений Гинер Юрис Лайзанс
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