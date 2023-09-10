​Экс-игрок ЦСКА рассказал, чем уникален Гинер

Бывший футболист ЦСКА Юрис Лайзанс ответил на вопрос, чем уникален президент московского клуба Евгений Гинер.

«Умением подбора кадров. Насколько знаю, многие люди, которых приглашал Гинер, до сих пор работают в клубе. И это замечательно - они знают законы и порядки, какие задачи ставятся в клубе. А самое главное - знают, как надо работать, чтобы достичь результатов», - цитирует Лайзанса Sport24.

Юрис Лайзанс представлял ЦСКА в 2001-2005 годах.

На текущий момент, после семи туров нового чемпионата, ЦСКА располагается на седьмой позиции в турнирной таблице. Команда Владимира Федотова смогла раздобыть 11 зачётных баллов. Ближайший матч Премьер-лиги «армейцы» проведут в субботу, 16 сентября, - против «Крыльев Советов» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.