Агент: «Щенников без клуба не останется»

Сергей Пушкин, агент бывшего защитника ЦСКА Георгия Щенникова, высказался о будущем своего клиента, который в настоящий момент находится без клуба.

«На данный момент конкретики никакой нет. Сейчас мы рассматриваем все варианты. Георгий без клуба не останется», — приводит слова Пушкина «РБ Спорт».

Ранее об интересе к 32-летнему Щенникову сообщил президент «Торпедо» Ярослав Савин.

В прошлом сезоне защитник провёл за ЦСКА шесть матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Сейчас портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной России в 400 тысяч евро.