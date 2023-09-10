​Аленичев дал совет журналистам, говоря об инциденте с Дзюбой

Известный в прошлом российский футболист Дмитрий Аленичев прокомментировал недавний инцидент между форвардом «Локомотива» Артёмом Дзюбой и журналистом.

Напомним, что КДК РФС дисквалифицировал Дзюбу на два матча Премьер-лиги условно за угрозы в адрес журналиста.

По мнению Аленичева, та ситуация никак не повлияет на Дзюбу. Бывший игрок «Порту» также дал совет представителям СМИ.

«Журналисты тоже должны понимать, что футболисты после игры могут быть в разном эмоциональном состоянии. Должны понимать, что задавать и что говорить. Я здесь на нейтральной стороне», - цитирует Аленичева ТАСС.

Артём Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года.