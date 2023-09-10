​Аленичев оценил перспективы Дзюбы

Бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев оценил перспективы форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы.

Напомним, что Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля. Недавно футболист отпраздновал свой 35-й день рождения.

«Весной он показал, что это действительно Артём Дзюба. Если он так будет играть и не будет травм, то я думаю, что года два ещё [поиграет на высоком уровне]. Мастерства ему не занимать», - цитирует Аленичева ТАСС.

В сезоне 2023/2024 Артём Дзюба провёл шесть матчей, в которых забил два гола и отдал два голевых паса.

После семи туров «Локомотив» располагается на шестой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 11 очков. Ближайший матч – против «Оренбурга» – команда проведёт 17 сентября.