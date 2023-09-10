Бывший вратарь «Арсенала» Шамов находится на просмотре в «Рубине»

Бывший вратарь тульского «Арсенала» Егор Шамов находится на просмотре в «Рубине».

По информации Metaratings, 29-летний футболист, защищавший цвета «Арсенала» с 2018 по 2023 год, может продолжить карьеру в казанском клубе. В общей сложности за команду из Тулы футболист провёл 48 матчей, в которых пропустил 71 гол и в 13 встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

После семи туров РПЛ «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков. Свой следующий матч казанцы проведут 17 сентября против действующего чемпиона России «Зенита». Начало — в 16:30 по московскому времени.