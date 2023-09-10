​В «Зените» объяснили нашумевшее фото Вендела

Вскоре после возвращения в расположение «Зенита» с опозданием полузащитник Маркус Вендел сделал фото с одноклубниками. Фото стало обсуждаемым, ведь казалось, что у бразильца появилась серьёзная жировая прослойка в области живота. Комментарий на этот счёт дал Вильям де Оливейра – член тренерского штаба «Зенита».

«На том фото, из-за которого все думали, что у Вендела лишний вес, у него в районе живота лежали бутсы - у нас была фотосессия», - цитирует де Оливейру Sport24.

«Зенит» после семи туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Сергея Семака проведёт 17 сентября – против «Рубина» на выезде.