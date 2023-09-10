Тарпищев: «Смена тренера не принесёт ничего хорошего «Спартаку»

Глава федерации тенниса России Шамиль Тарпищев дал комментарий касательно возможного увольнения испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московского «Спартака».

«Смена тренера не принесет ничего хорошего. Нужно предпринять шаги, чтобы внести стабильность в решения и сфокусироваться на конструктивной работе», - рассказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Матч ТВ».

После семи сыгранных туров Премьер-лиги «красно-белые» набрали десять очков и занимают девятое место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет семь баллов. В следующем матче подопечные Абаскаля встретятся с «Сочи».