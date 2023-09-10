Жирков: «Черчесов – специалист международного уровня»

Экс-игрок сборной России Юрий Жирков высоко оценил тренерский уровень Станислава Черчесова. Как известно, в настоящий момент Черчесов находится без клубной прописки – в июле его уволили из «Ференцвароша» после провала команды в квалификации Лиги чемпионов.

«Я не знаю всех подробностей ухода Черчесова из «Ференцвароша», не могу сказать что-то. Черчесов является специалистом международного уровня, конечно, скоро найдёт себе новый клуб, без вопросов», - цитирует Жиркова ТАСС.

Станислав Черчесов широко известен по работе у руля национальной сборной России. На домашнем чемпионате мира в 2018 году команда добралась до четвертьфинала, проиграв там Хорватии в серии послематчевых пенальти.