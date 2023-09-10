​Агент Гайча отреагировал на слухи об интересе турецкого клуба

На днях в прессе появилась информация о том, что нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может перебраться в «Аланьяспор» из Турции. Комментарий на этот счёт дал агент Пабло Каро, который работает с 24-летним футболистом.

«Пока никто из «Аланьяспора» с нами не связывался», - цитирует Каро Sport24.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Адольфо Гайча в 1,8 миллиона евро. За ЦСКА аргентинский нападающий провёл 37 матчей, в которых записал на свой счёт три гола и четыре результативных паса на партнёров.

Добавим, что ЦСКА сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги России.