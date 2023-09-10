Тимощук: «Задача у «Зенита» всегда одна — выигрывать каждый следующий матч»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о результатах «сине-бело-голубых» на старте текущего сезона.

Напомним, после семи туров РПЛ «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице, отставая от первого «Краснодара» на три очка. По мнению Тимощука, «Зенит» начнёт выступать лучше после того, как в строй вернутся все травмированные футболисты.

«Пока ты отстаёшь на три очка, не всё зависит от тебя. Календарь непростой, много выездов, есть ещё Кубок. Плюс — травмы. Но задача у «Зенита» всегда одна — выигрывать каждый следующий матч», — приводит слова Тимощука «Плеймейкер».

Специалист также отметил, что «Краснодар» по праву возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, так как эта команда обладает сильными игроками в своём составе и характером.

Свой следующий матч «Зенит» проведёт 17 сентября против «Рубина». Начало этой встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.