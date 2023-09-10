​«Динамо» сделало предложение по защитнику «Бенфики»

«Динамо» интересен защитник Жоао Виктор из «Бенфики». Как сообщает телеграм-канал «Alexeev ньюс», московский клуб уже сделал лиссабонцам предложение по 25-летнему бразильцу.
При этом отмечается, что шансы «Динамо» провернуть эту сделку невелики, ведь «Бенфика» не выражает заинтересованности в этом.
Ранее Жоао Виктора слухи связывали с другими клубами из Москвы – с ЦСКА и «Локомотивом». Вторую часть прошлого сезона бразильский футболист провёл в «Нанте» на правах аренды.
Отметим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Жоао Виктора в 7 миллионов евро.
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