​«Динамо» сделало предложение по защитнику «Бенфики»

«Динамо» интересен защитник Жоао Виктор из «Бенфики». Как сообщает телеграм-канал «Alexeev ньюс», московский клуб уже сделал лиссабонцам предложение по 25-летнему бразильцу.

При этом отмечается, что шансы «Динамо» провернуть эту сделку невелики, ведь «Бенфика» не выражает заинтересованности в этом.

Ранее Жоао Виктора слухи связывали с другими клубами из Москвы – с ЦСКА и «Локомотивом». Вторую часть прошлого сезона бразильский футболист провёл в «Нанте» на правах аренды.

Отметим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Жоао Виктора в 7 миллионов евро.