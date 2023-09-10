Тимощук: «Мы знаем сильные качества Изидора, он принесёт пользу «Зениту»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал, как воспринял переход в петербургский клуб нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора на правах аренды.

«Я, как и вы, узнал об этом недавно, по пути на матч памяти Ильи Цымбаларя. Только в понедельник смогу пообщаться с Изидором лично. Но мы знаем сильные качества этого футболиста. В любом случае, он принесёт пользу «Зениту», — цитирует Тимощука «Плеймейкер».

Также специалист допустил, что до конца летнего трансферного окна в «Зените» может появиться ещё больше новых игроков.

В текущем сезоне 23-летний Изидор провёл за «Локомотив» шесть матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает французского футболиста в 6 миллионов евро.