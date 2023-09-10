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Жирков ответил, планирует ли провести прощальный матч

10 Сентября 2023 • 12:57 Комментировать

Экс-защитник сборной России и ряда клубов РПЛ Юрий Жирков ответил на вопрос, собирается ли он организовывать прощальный матч.

«Я не планирую организовывать прощальный матч из-за завершения карьеры. А зачем? Обойдемся без этого», - передает слов Юрия ТАСС.

Напомним, что Жирков объявил о завершении игровой карьеры в феврале. Защитник играл за «Спартак» из Тамбова, ЦСКА, «Челси», «Анжи», московское «Динамо», «Зенит» и «Химки». В составе национальной сборной России Юрий провел 104 поединка и отметился двумя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Жирков
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