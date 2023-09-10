Жирков: «Уход Малкома - большая потеря для «Зенита»

Экс-защитник сборной России Юрий Жирков высказался о шансах петербургского «Зенита» на чемпионский титул после ухода бразильского нападающего Малкома.

«Зенит» будет одним из фаворитов в борьбе за чемпионство. Уход Малкома является большой потерей, но есть подбор игроков, поэтому команда всегда будет бороться за высокие места», - приводит слова Жиркова ТАСС.

Напомним, что Малком перебрался в саудовский «Аль-Хиляль» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 60 миллионов евро.

После семи туров чемпионата России «Зенит» набрал 14 баллов и занимает второе место в турнирной таблице.