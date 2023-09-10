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Агент: «Вероятно, «Бачка-Топола» выкупит Раконьяца»

10 Сентября 2023 • 12:47 Комментировать
Локомотив Москва
...
Оренбург
17.09 19:00

Игор Глушевич, представитель форварда «Локомотива» Марко Раконьяца, высказался о возможном переходе серба в местный клуб «Бачка-Топола».

«Вероятно, «Бачка-Топола» выкупит Раконьяца», — заявил агент нападающего, чьи слова приводит издание «РБ Спорт». Напомним, что Марко выступает в составе участника Лиги Европы на правах аренды.

В 15 матчах за «Локомотив» форвард не отметился забитыми мячами, а в семи играх текущего сезона в Сербии Марко стал автором двух голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего игрока в 1,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Игор Глушевич Бачка-Топола Марко Раконьяц трансферы футбола - лето 2023
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