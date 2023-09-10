«Локомотив» предложил 2,5 миллиона за нападающего «Маккаби»

Нападающий Францди Пьерро, правами на которого владеет «Маккаби» Хайфа, имеет вариант трудоустройства в чемпионате России. По сообщениям Ynet, в услугах 28-летнего игрока заинтересован московский «Локомотив».

«Железнодорожники» сделали предложение по трансферу футболиста в размере 2,5 миллиона евро. При этом сам игрок не заинтересован в переезде в другой чемпионат.

Пьерро играет за «Маккаби» с лета прошлого года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в девяти поединках во всех турнирах, отметившись пятью забитыми мячами и одной результативной передачей.