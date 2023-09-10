Агентство Павлидиса опровергло возможность перехода в «Спартак»

Мартин Вонтра, исполнительный директор агентства Sports360 GmbH, оценил вероятность перехода своего клиента Вангелиса Павлидиса из «АЗ Алкмаара» в «Спартак».

«АЗ не продаст игрока в «Спартак», так как трансферное окно в Нидерландах уже закрыто, и клуб просто не сможет найти достойную замену нападающему», — заявил представитель греческого нападающего в интервью «Спорт-Экспрессу». Ранее сообщалось, что руководство «красно-белых» рассматривает возможность трансфера футболиста из «АЗ Алкмаар».

Напомним, что Павлидис выступает за нынешний клуб с 2021 года. В текущем сезоне на его счету пять голов в семи матчах в рамках всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего форварда в 14 миллионов евро.