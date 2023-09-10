Вендел: «Подписал бы в «Зенит» ещё 30 бразильцев»

Хавбек петербургского «Зенита» Вендел заявил, что его все устраивает в нынешнем клубе. Он хотел бы видеть в команде еще больше соотечественников.

«Я счастлив в Петербурге. Это отличный город, где ко мне хорошо относятся. Будь моя воля, я бы пригласил в «Зенит» еще 30 бразильцев», - передает слова южноамериканского полузащитника Globo.

Вендел выступает за петербургскую команду с 2020 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2027 года.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги бразилец провел пять матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.