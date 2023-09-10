«Сельта» интересовалась Сперцяном, но «Краснодар» не захотел отпускать игрока

«Сельта» проявляла интерес к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

По информации «РБ Спорт», минувшим летом испанский клуб был всерьёз заинтересован в армянским футболисте, однако «Краснодар» категорически не хотел отпускать своего игрока в разгар сезона, поэтому до переговоров дело так и не дошло.

В текущем сезоне 23-летний Сперцян провёл в составе «быков» восемь матчей, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 12 миллионов евро.

После семи туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая своих ближайших преследователей по турнирной таблице («Динамо», «Крылья Советов» и «Зенит») на три очка.