Жирков: «Не реализовал свой потенциал на 100%, были ненужные травмы»

Экс-защитник национальной сборной России и лондонского «Челси» Юрий Жирков считает, что не реализовал свой потенциал.

«Считаю, что не реализовал свой потенциал на сто процентов. Были какие-то травмы ненужные. На протяжении всей карьеры были тяжелые повреждения: колено, ахилл», - передает слова Жиркова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в феврале Юрий объявил о завершении игровой карьеры. Последней командой защитника были подмосковные «Химки». До этого он отметился выступлениями за московский ЦСКА, лондонский «Челси», махачкалинский «Анжи», столичное «Динамо» и петербургский «Зенит».