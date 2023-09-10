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Борис Игнатьев: «В обороне «Динамо» ситуация только налаживается» эксклюзив

10 Сентября 2023 • 12:00 Комментировать

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил работу главного тренера «Динамо» Марцела Лички.

«У него есть свои вкусовые футбольные пристрастия, и все понимают, чего он хочет. Он знает, где искать результат, а атака для него превыше всего. Он хочет собирать аудиторию и добиваться результата. В обороне «Динамо» ситуация только налаживается, но в целом команда становится более понятной. Да, футболисты совершают много ошибок, но мне понятно, как они хотят играть», - сказал Игнатьев.

По итогам семи туров чемпионата России «Динамо» с 14 очками занимает четвертое место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Борис Игнатьев
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