Тимощук - о трансферах «Зенита»: «Есть ещё четыре дня, можем ждать сюрпризы»

Член тренерского штаба петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук высказался касательно трансферной кампании «сине-бело-голубых».

«Трансферная кампания ведется, и селекционная работа проделана очень большая. Есть еще четыре дня, поэтому в эти дни все возможно. И, наверное, можем ждать какие-то сюрпризы», - рассказал специалист в беседе с журналистом «Спорт-Экспресса».

Напомним, что накануне ряды питерцев пополнил французский нападающий Вильсон Изидор.

После семи туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 14 баллов и располагается на второй позиции в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на три пункта.