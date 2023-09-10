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«Пари НН» подписал уругвайского нападающего официально

10 Сентября 2023 • 11:33 Комментировать

23-летний уругвайский нападающий Хуан Боселли продолжит карьеру в Российской премьер-лиге. Новым местом работы южноамериканского игрока стал «Пари НН».

Как сообщается на официальном сайте клуба, между сторонами заключен долгосрочный трудовой договор, рассчитанный на три года. За нижегородскую команду Боселли будет выступать под 20-м номером.

Хуан является воспитанником клуба «Дефенсор Спортинг». В составе молодежной сборной Уругвая он стал бронзовым призером Копа Америка – 2019.

По итогам семи туров чемпионата России «Пари НН» набрал десять баллов и занимает десятое место в турнирной таблице.

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