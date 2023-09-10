Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук заявил, что никогда не пойдёт работать в «Спартак».

Напомним, ранее в «Зенит» перешли бывшие игроки ЦСКА и «Локомотива» Марио Фернандес и Вильсон Изидор. По словам Тимощука, у них были свои причины перейти в петербургский клуб, однако его личная позиция относительно возможной работы в «Спартаке» не изменилась.

«Моя позиция, что я никогда не пойду работать в «Спартак», не изменилась», — цитирует Тимощука «РБ Спорт».

После семи туров РПЛ «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 14 очков. Свой следующий матч «сине-бело-голубые» проведут 17 сентября против «Рубина». Начало — в 16:30 по московскому времени.