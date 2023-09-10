Ивич - лучший тренер июля-августа в РПЛ

Сербский специалист Владимир Ивич, который занимает пост главного тренера «Краснодара», победил в голосовании за лучшего наставника по итогам июля-августа в Российской премьер-лиге.

Под руководством 46-летнего тренера «быки» удерживают лидерство после семи проведенных туров. Команда набрала 17 баллов и опережает ближайшего преследователя в лице петербургского «Зенита» на три очка.

Напомним, что Ивич занял пост наставника команды в январе текущего года.

Следующий матч в Премьер-лиге краснодарцы проведут против грозненского «Ахмата» в субботу, 16 сентября.