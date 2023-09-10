Сафонов рассказал о мотивации Сперцяна после срыва трансфера в Европу

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов поделился мнением о несостоявшемся трансфере одноклубника Эдуарда Сперцяна в Европу. Летом активный интерес к 23-летнему полузащитнику проявлял амстердамский «Аякс».

«Эдик - профессионал. Если он остался в «Краснодаре», значит, будет уделять этому клубу большее внимание. Уверен, что он будет выкладываться на поле на сто процентов», - передает слова вратаря «Спорт-Экспресс».

Краснодарский клуб лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 баллов после семи туров. В текущем сезоне Сперцян провел в РПЛ семь матчей, забил четыре гола и отдал ассист.